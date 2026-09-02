A vos manettes ! Après-midi Jeux vidéo Loches
mardi 20 octobre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
A vos manettes ! Après-midi Jeux vidéo
24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-21 12:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21
Sur consoles PS4 et Nintendo Switch, découvrez et testez un panel de jeux simples et accessibles à tous.
Sessions d’une heure limitées à 8 participants inscrits, à partir de 8 ans, réservation obligatoire.
Sur consoles PS4 et Nintendo Switch, découvrez et testez un panel de jeux simples et accessibles à tous.
Sessions d’une heure limitées à 8 participants inscrits, à partir de 8 ans, réservation obligatoire. .
24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com
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English :
On PS4 and Nintendo Switch consoles, discover and test a range of simple games accessible to all.
One-hour sessions limited to 8 registered participants, ages 8 and up, booking essential.
L’événement A vos manettes ! Après-midi Jeux vidéo Loches a été mis à jour le 2026-09-02 par ADT 37
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