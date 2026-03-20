À vos manettes ! Bibliothèque d’Assat Assat

À vos manettes !

Bibliothèque d’Assat 13 ter Rue de la Poste Assat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Les bibliothèques du réseau vous accueillent pour des parties de jeux vidéo endiablées ! Parties coopératives ou affrontements, partagez l’écran et les manettes dans votre bibliothèque préférée ! .

Bibliothèque d’Assat 13 ter Rue de la Poste Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : À vos manettes !

L’événement À vos manettes ! Assat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay