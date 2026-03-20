À vos manettes ! Bordes
À vos manettes ! Bordes mercredi 8 avril 2026.
À vos manettes !
Bibliothèque de Bordes Bordes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Les bibliothèques du réseau vous accueillent pour des parties de jeux vidéo endiablées ! Parties coopératives ou affrontements, partagez l’écran et les manettes dans votre bibliothèque préférée ! .
Bibliothèque de Bordes Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À vos manettes !
L’événement À vos manettes ! Bordes a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay