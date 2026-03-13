A vos manettes Casque de réalité virtuelle Médiathèque de Gasny Gasny
A vos manettes Casque de réalité virtuelle Médiathèque de Gasny Gasny jeudi 16 avril 2026.
A vos manettes Casque de réalité virtuelle
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 15:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Prêts pour l’aventure ? Enfilez le casque de réalité virtuelle (VR) et plongez dans une session de jeux immersive et ludique !
A partir de 12 ans .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
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English : A vos manettes Casque de réalité virtuelle
L’événement A vos manettes Casque de réalité virtuelle Gasny a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération