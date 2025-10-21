A vos manettes jeux vidéo autour du voyage Loches

A vos manettes jeux vidéo autour du voyage Loches mardi 21 octobre 2025.

A vos manettes jeux vidéo autour du voyage

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-22

Sur consoles PS4 et Nintendo Switch, découvrez et testez un panel de jeux simples et accessibles à tous.

Sessions d’une heure limitées à 8 participants inscrits, à partir de 8 ans, réservation obligatoire.

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

English :

On PS4 and Nintendo Switch consoles, discover and test a range of simple games accessible to all.

One-hour sessions limited to 8 registered participants, ages 8 and up, booking essential.

German :

Entdecke und teste auf den Konsolen PS4 und Nintendo Switch eine Reihe von einfachen und für alle zugänglichen Spielen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen beschränkt, ab 8 Jahren, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Su PS4 e Nintendo Switch, scoprite e provate una serie di giochi semplici e accessibili a tutti.

Sessioni di un’ora limitate a 8 partecipanti registrati, a partire dagli 8 anni, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

En PS4 y Nintendo Switch, descubre y prueba una serie de juegos sencillos y accesibles para todos.

Sesiones de una hora limitadas a 8 participantes inscritos, a partir de 8 años.

