À vos manettes Jeux vidéo Espace Boris Vian Montluçon

À vos manettes Jeux vidéo

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-11 2026-05-30

À vos manettes Jeux vidéo, passez un bon moment avec votre enfant !

Dès 8 ans, réservation conseillée.

.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grab your controllers! Video games, have a great time with your child!

Ages 8 and up, booking recommended.

L’événement À vos manettes Jeux vidéo Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme