À vos manettes Médiathèque Saulnières Le Mans
À vos manettes Médiathèque Saulnières Le Mans mercredi 22 octobre 2025.
À vos manettes
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Jeux vidéo
Découverte de jeux, rétrogaming sur borne d’arcade et partage d’expérience. Un moment convivial pour s’amuser, s’évader et partager.
Sur réservation au 02 43 14 55 20.
10h Saulnières
À partir de 7 ans .
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Video games
German :
Videospiele
Italiano :
Videogiochi
Espanol :
Videojuegos
L’événement À vos manettes Le Mans a été mis à jour le 2025-08-25 par CDT72