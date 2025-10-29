À vos manettes Médiathèque Saulnières Le Mans

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

Découverte de jeux, rétrogaming sur borne d’arcade et partage d’expérience. Un moment convivial pour s’amuser, s’évader et partager.

Sur réservation au 02 43 14 55 20.

10h Saulnières

À partir de 7 ans .

