À vos manettes Médiathèque Saulnières Le Mans mercredi 18 février 2026.
Jeux vidéo
Un moment joyeux pour jouer ensemble, tester de nouveaux univers et partager ses astuces comme de vrais complices masqués. Une parenthèse ludique et colorée où chacun peut se découvrir de nouveaux talents… manette en main !
Sur réservation au 02 43 14 55 20.
À partir de 7 ans .
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Video games
