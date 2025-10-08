A vos manettes Médiathèque de Fontbouillant Montluçon

A vos manettes Médiathèque de Fontbouillant Montluçon mercredi 8 octobre 2025.

A vos manettes

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08 2025-11-12

Cette animation est dédiée pour tous les profils dès 8 ans.

.

Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 29 42 32

English :

This animation is dedicated to all profiles from 8 years old.

German :

Diese Animation ist allen Profilen ab 8 Jahren gewidmet.

Italiano :

Questa animazione è dedicata a tutti i profili a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Esta animación está dedicada a todos los perfiles a partir de 8 años.

L’événement A vos manettes Montluçon a été mis à jour le 2025-09-12 par Montluçon Tourisme