A vos manettes Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
A vos manettes Médiathèque de Fontbouillant Montluçon mercredi 8 octobre 2025.
A vos manettes
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08 2025-11-12
Cette animation est dédiée pour tous les profils dès 8 ans.
English :
This animation is dedicated to all profiles from 8 years old.
German :
Diese Animation ist allen Profilen ab 8 Jahren gewidmet.
Italiano :
Questa animazione è dedicata a tutti i profili a partire dagli 8 anni.
Espanol :
Esta animación está dedicada a todos los perfiles a partir de 8 años.
L’événement A vos manettes Montluçon a été mis à jour le 2025-09-12 par Montluçon Tourisme