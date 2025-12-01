À vos manettes Espace Boris-Vian Montluçon

À vos manettes

Espace Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Manette ou casque de réalité virtuelle viens tester des expériences immersives qui te feront voyager autrement. Qu’importe ton niveau, l’essentiel est de jouer, tester et partager un bon moment.

English :

Whether you’re using a controller or a virtual reality headset, come and try out immersive experiences that will take you on a different kind of journey. Whatever your level, the main thing is to play, test and share a good time.

