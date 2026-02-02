À vos manettes… prêts… Jouez ! Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

À vos manettes… prêts… Jouez !

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2026-02-21

fin : 2026-04-11

2026-02-21 2026-04-11

Dès 8 ans, venez vous affronter seul ou entre amis pour un tournoi e.sport football FC24 sur console PS5 et FIFA sur PS4 ! En partenariat avec CAP 33

Gratuit et sur réservation.

