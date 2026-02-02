À vos manettes… prêts… Jouez ! Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
samedi 21 février 2026.
À vos manettes… prêts… Jouez !
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
2026-02-21
2026-04-11
2026-02-21 2026-04-11
Dès 8 ans, venez vous affronter seul ou entre amis pour un tournoi e.sport football FC24 sur console PS5 et FIFA sur PS4 ! En partenariat avec CAP 33
Gratuit et sur réservation. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
