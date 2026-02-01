À vos manettes spéciale Guitar Hero Médiathèque Saulnières Le Mans

À vos manettes spéciale Guitar Hero

Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Place au rythme et aux éclats ! Les joueurs sont invités à libérer leur rockstar intérieure et à faire vibrer les cordes… virtuelles. Un moment fun et coloré, où chacun peut briller, oser, se découvrir autrement et jouer en rythme comme dans un grand bal masqué électrique.

Sur réservation au 02 43 14 55 20.

10h Saulnières

À partir de 7 ans .

