À vos manettes, spéciale rétro-gaming Médiathèque Saulnières Le Mans mercredi 4 février 2026.
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans
Début : 2026-02-04 10:00:00
fin : 2026-02-04 12:00:00
2026-02-04
Jeux vidéo
Sorties des étagères du temps, les anciennes consoles reprennent vie ! Manettes en mains, rejouez aux classiques qui ont façonné l’histoire du jeu vidéo. L’occasion de mêler souvenirs et découvertes. En partenariat avec Boby Geek.
10h & 14h Saulnières
Ados-adultes .
Médiathèque Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
Video games
