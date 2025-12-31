À vos manettes, spéciale rétro-gaming Médiathèque Aragon Le Mans
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
2026-02-07
Jeux vidéo
Sorties des étagères du temps, les anciennes consoles reprennent vie ! Manettes en mains, rejouez aux classiques qui ont façonné l’histoire du jeu vidéo. L’occasion de mêler souvenirs et découvertes. Défis, tournois, informations insolites, Bobby Geek sera présent tout au long de la journée pour animer et vous étonner !
10h Aragon
Ados-adultes .
