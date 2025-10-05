À vos marques ! Limoges Musée des Beaux-Arts Limoges

À vos marques ! Limoges Musée des Beaux-Arts Limoges dimanche 5 octobre 2025.

À vos marques ! Limoges

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

A partir de 6 ans.

Atelier familles premier dimanche du mois

Grands-parents, parents, enfants vous pouvez venir croquer les œuvres du musée ensemble en toute liberté. Une animatrice est à votre disposition pour vous guider afin d’oser l’expérience du croquis. Elle vous accueille quand vous le souhaitez et si vous le souhaitez entre 14h et 16h. Le point de rendez-vous se situe dans la galerie de liaison du musée où est mis à votre disposition du petit matériel de dessin. Un seul mot d’ordre liberté ! .

Musée des Beaux-Arts 1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 musee.bal@limoges.fr

English : À vos marques ! Limoges

German : À vos marques ! Limoges

Italiano :

Espanol : À vos marques ! Limoges

L’événement À vos marques ! Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Limoges Métropole