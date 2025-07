À vos marques, prêts, créez ! (7-12 ans en famille) Musée des arts et métiers Paris

À vos marques, prêts, créez au Musée des Arts et Métiers ! (7-12 ans en famille)

Visites et activités – Ateliers

Jeudi 31 juillet 2025, 14h30 -16h00

Jeudi 14 août 2025, 14h30 -16h00

Jeudi 28 août 2025, 14h30 -16h00

Salle d’exposition temporaire

Directement accessible depuis l’entrée du musée, cet espace est entièrement dédié à la présentation des expositions temporaires.

Tarif : 6 € par enfant et 15 € par adulte

Durée (visite + atelier) : 1h30

Réservation en ligne obligatoire

Rendez-vous à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de la visite. En cas de retard, le billet ne pourra être ni échangé, ni remboursé.

La visite

la visite de la collection Transports propose aux enfants et aux familles de s’interroger sur la place de l’automobile dans nos vies. Symbole d’une époque, objet des enjeux de demain ou moyen de transport rêvé ?

L’atelier

En atelier, ils réalisent à l’aide de différents matériaux la voiture de leur rêve.

https://www.arts-et-metiers.net/musee/vos-marques-prets-creez-7-12-ans-en-famille

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris