À vos pinceaux : atelier de peinture sur figurine ! Mémorial de Falaise Falaise
mercredi 25 novembre 2026 · Mémorial de Falaise · Falaise
Informations pratiques
Falaise
À vos pinceaux : atelier de peinture sur figurine !
Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 14:00:00
fin : 2026-11-25 15:15:00
Date(s) :
2026-11-25
Le mercredi 25 novembre à 14h et 15h15 au Mémorial de Falaise, venez-vous initier à la peinture sur figurines historiques !
Le mercredi 25 novembre à 14h et 15h15 au Mémorial de Falaise, venez-vous initier à la peinture sur figurines historiques !
Accompagné de Pascal Auclair, passionné d’histoire et de peinture, partagez un moment ludique pour créer et apprendre. Repartez ensuite avec votre création.
Pratique :
– Mercredi 25 novembre à 14h ou 15h15 (durée : 1h15)
– Atelier gratuit pour adultes et enfants de plus de 10 ans (obligatoirement accompagnés d’un adulte)
– Sur réservation (nombre de places limité) : 02 31 20 02 97 ou info@memorial-falaise.fr .
Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr
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English : À vos pinceaux : atelier de peinture sur figurine !
On Wednesday 25 November at 2.00 pm and 3.15 pm at the Falaise Memorial, come and try your hand at painting historical figurines!
L’événement À vos pinceaux : atelier de peinture sur figurine ! Falaise a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Falaise – Suisse Normande
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