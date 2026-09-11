À vos pinceaux : atelier de peinture sur figurine ! Mémorial de Falaise Falaise

Informations pratiques

Falaise

À vos pinceaux : atelier de peinture sur figurine !

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 14:00:00

fin : 2026-11-25 15:15:00

Date(s) :

2026-11-25

Le mercredi 25 novembre à 14h et 15h15 au Mémorial de Falaise, venez-vous initier à la peinture sur figurines historiques !

Le mercredi 25 novembre à 14h et 15h15 au Mémorial de Falaise, venez-vous initier à la peinture sur figurines historiques !

Accompagné de Pascal Auclair, passionné d’histoire et de peinture, partagez un moment ludique pour créer et apprendre. Repartez ensuite avec votre création.

Pratique :

– Mercredi 25 novembre à 14h ou 15h15 (durée : 1h15)

– Atelier gratuit pour adultes et enfants de plus de 10 ans (obligatoirement accompagnés d’un adulte)

– Sur réservation (nombre de places limité) : 02 31 20 02 97 ou info@memorial-falaise.fr .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

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English : À vos pinceaux : atelier de peinture sur figurine !

On Wednesday 25 November at 2.00 pm and 3.15 pm at the Falaise Memorial, come and try your hand at painting historical figurines!

L’événement À vos pinceaux : atelier de peinture sur figurine ! Falaise a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Falaise – Suisse Normande