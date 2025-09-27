À VOS PINCEAUX ! Cabrières

À VOS PINCEAUX ! Cabrières samedi 27 septembre 2025.

À VOS PINCEAUX !

10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Initiez-vous ou perfectionnez votre technique de l’aquarelle en plein air*, au jardin ou dans la campagne de Cabrières.

Public Ado / Adulte Tous niveaux.

Gratuit, sur inscription.

*Si le temps le permet.

10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20

English :

Initiate or perfect your watercolour technique outdoors*, in the garden or countryside of Cabrières.

Public Teen / Adult ? All levels.

Free, registration required.

*Weather permitting.

German :

Führen Sie sich ein oder perfektionieren Sie Ihre Aquarelltechnik unter freiem Himmel*, im Garten oder in der Landschaft von Cabrières.

Zielgruppe Jugendliche / Erwachsene ? Alle Niveaustufen.

Kostenlos, nach Anmeldung.

*Wenn das Wetter es zulässt.

Italiano :

Imparate o perfezionate la tecnica dell’acquerello all’aperto*, nel giardino o nella campagna di Cabrières.

Adolescenti / Adulti ? Tutti i livelli.

Gratuito, iscrizione obbligatoria.

*Tempo permettendo.

Espanol :

Aprenda o perfeccione su técnica de acuarela al aire libre*, en el jardín o el campo de Cabrières.

Adolescentes / Adultos ? Todos los niveles.

Gratuito, inscripción obligatoria.

*Si el tiempo lo permite.

