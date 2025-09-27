À VOS PINCEAUX ! Cabrières
À VOS PINCEAUX ! Cabrières samedi 27 septembre 2025.
À VOS PINCEAUX !
10 Rue de l’Église Cabrières Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Initiez-vous ou perfectionnez votre technique de l’aquarelle en plein air*, au jardin ou dans la campagne de Cabrières.
Public Ado / Adulte Tous niveaux.
Gratuit, sur inscription.
*Si le temps le permet.
10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20
English :
Initiate or perfect your watercolour technique outdoors*, in the garden or countryside of Cabrières.
Public Teen / Adult ? All levels.
Free, registration required.
*Weather permitting.
German :
Führen Sie sich ein oder perfektionieren Sie Ihre Aquarelltechnik unter freiem Himmel*, im Garten oder in der Landschaft von Cabrières.
Zielgruppe Jugendliche / Erwachsene ? Alle Niveaustufen.
Kostenlos, nach Anmeldung.
*Wenn das Wetter es zulässt.
Italiano :
Imparate o perfezionate la tecnica dell’acquerello all’aperto*, nel giardino o nella campagna di Cabrières.
Adolescenti / Adulti ? Tutti i livelli.
Gratuito, iscrizione obbligatoria.
*Tempo permettendo.
Espanol :
Aprenda o perfeccione su técnica de acuarela al aire libre*, en el jardín o el campo de Cabrières.
Adolescentes / Adultos ? Todos los niveles.
Gratuito, inscripción obligatoria.
*Si el tiempo lo permite.
