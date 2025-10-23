À vos pinceaux ! (dès 6ans) Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan
À vos pinceaux ! (dès 6ans) Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan jeudi 23 octobre 2025.
À vos pinceaux ! (dès 6ans)
Les Jardins de l’Éveil 5 Creach Coadic Saint-Thonan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-23 16:00:00
Date(s) :
2025-10-23
Les Jardins de l’Éveil vous proposent un atelier peinture après récolte dans le parc.
Atelier sans parents, dès 6 ans.
Sur réservation par mail. .
Les Jardins de l’Éveil 5 Creach Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement À vos pinceaux ! (dès 6ans) Saint-Thonan a été mis à jour le 2025-10-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS