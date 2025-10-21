À vos pinceaux ! (moins de 6ans) Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan
À vos pinceaux ! (moins de 6ans) Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan mardi 21 octobre 2025.
À vos pinceaux ! (moins de 6ans)
Les Jardins de l’Éveil 5 Creach Coadic Saint-Thonan Finistère
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21 11:30:00
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-28 2025-10-29
Les Jardins de l’Éveil vous proposent un atelier peinture avec matériel naturel.
Atelier avec les parents, pour les moins de 6 ans.
Réservation par mail. .
