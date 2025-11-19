A vos pions, prêts, jouez ! mediathèque Sainte-Menehould

A vos pions, prêts, jouez !

mediathèque Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

Début : 2025-11-19 15:00:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

2025-11-19

Tout public

« Viens partager un moment convivial et défier tes ami·es autour d’un jeu de société ! Jeux de rapidité, jeux de mémoire, jeux d’ambiance… Il y en a pour tous les goûts ! Les bibliothécaires seront présents pour vous expliquer les règles et même jouer avec vous ! .

mediathèque Place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

