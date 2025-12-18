A vos pions, prêts, jouez ! Micro folie Sainte-Menehould
A vos pions, prêts, jouez ! Micro folie Sainte-Menehould mercredi 21 janvier 2026.
A vos pions, prêts, jouez !
Micro folie 15 place du Général leclerc Sainte-Menehould Marne
Début : 2026-01-21 15:00:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
2026-01-21
Tout public
Viens partager un moment convivial et défier tes ami·es autour d’un jeu de société !
Fais vite des mots croisés avec toutes les lettres ! Tout le monde joue en même temps, pas besoin d’attendre son tour.
Sans plateau, ni crayon, ni papier, juste un jeu super-marrant à emporter partout dans sa banane.
Gratuit, sur inscription à partir de 7 ans. .
Micro folie 15 place du Général leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
