A vos pions, prêts, jouez ! Micro folie Sainte-Menehould

A vos pions, prêts, jouez !

Micro folie 15 place du Général leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-01-21 16:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Tout public

Viens partager un moment convivial et défier tes ami·es autour d’un jeu de société !

Fais vite des mots croisés avec toutes les lettres ! Tout le monde joue en même temps, pas besoin d’attendre son tour.

Sans plateau, ni crayon, ni papier, juste un jeu super-marrant à emporter partout dans sa banane.

Gratuit, sur inscription à partir de 7 ans. .

Micro folie 15 place du Général leclerc Sainte-Menehould 51800

