A vos sens… Prêts ? Partez !, Lieu de rdv donné à la réservation, Les Monts d’Aunay
mercredi 9 septembre 2026 · Lieu de rdv donné à la réservation · Les Monts d'Aunay
Informations pratiques
A vos sens… Prêts ? Partez ! Mercredi 9 septembre, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00
Le Mont Pinçon regorge de couleurs, de formes, d’odeurs différentes. Découvrez-les depuis les hauteurs, grâce à des expériences surprenantes qui mettront tous vos sens en éveil.
En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
(500m/2h) – Niveau 1
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Le mont Pinçon regorge de couleurs, de formes, d’odeurs différentes. Venez découvrir ce point culminant grâce à des jeux qui mettront tous vos sens en éveil. (500m/2h) – Niveau 1
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