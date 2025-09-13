À vos souhaits Espace Beausoleil Pont-Péan

À vos souhaits Espace Beausoleil Pont-Péan vendredi 6 février 2026.

À vos souhaits Espace Beausoleil Pont-Péan Vendredi 6 février 2026, 20h30 Ille-et-Vilaine

10€/8€/7€/6€

3 personnages, 3 souhaits, et un unique comédien pour improviser leurs histoires. Dans son seul en scène, Lucas Prost donne vie et corps aux suggestions du public. Drôle, doux et explosif à la fois.

Edouard ne manque de rien, pourtant il s’ennuie dans un quotidien monotone rythmé par ses achats compulsifs. Sa vie va se voir perturbée par la livraison d’un colis inattendu : la lampe magique d’un génie prêt à exaucer tous les souhaits. Il va alors entraîner Edouard dans les aventures de personnages voyant leurs vœux les plus fous se réaliser. Comment va-t-il réagir à ces visions extraordinaires ?

Dans son seul en scène, Lucas Prost donne vie et corps aux suggestions du public. Trois personnages, 3 souhaits, et un unique comédien pour improviser leurs histoires. On parle de vie, d’instant présent, de magie, d’amitié, de folie et de toutes autres choses…

C’est drôle, doux et explosif à la fois. Un spectacle touchant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T22:00:00.000+01:00

https://espacebeausoleil.fr/ https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-ESPACE_BEAUSOLEIL-28079-0.wb?REFID=eTsJAAAAAADpAA

Espace Beausoleil allée de la mine 35131 Pont-Péan Tellé Pont-Péan 35131 Ille-et-Vilaine

espacebeausoleil@pontpean.bzh 0299057563