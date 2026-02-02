A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée Bibliothèque-ludothèque Dax
A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée Bibliothèque-ludothèque Dax jeudi 26 février 2026.
A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Relevez tous les défis de l’orthographe et partagez un moment convivial. .
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée
L’événement A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée Dax a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Grand Dax