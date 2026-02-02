A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée Bibliothèque-ludothèque Dax

A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Relevez tous les défis de l’orthographe et partagez un moment convivial. .

+33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr

English : A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée

