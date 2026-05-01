A vos stylos, c’est l’heure de la dictée ! Bibliothèque-ludothèque Dax
A vos stylos, c’est l’heure de la dictée ! Bibliothèque-ludothèque Dax jeudi 28 mai 2026.
Dax
A vos stylos, c’est l’heure de la dictée !
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-28 11:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Relevez tous les défis de l’orthographe, partagez un moment convivial et collectionnez les bons points ! .
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 82 89 bibliotheque@dax.fr
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English : A vos stylos, c’est l’heure de la dictée !
L’événement A vos stylos, c’est l’heure de la dictée ! Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax