A vos stylos, c’est l’heure de la dictée ! Bibliothèque-ludothèque Dax

Dax

A vos stylos, c’est l’heure de la dictée !

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:00:00

fin : 2026-05-28 11:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Relevez tous les défis de l’orthographe, partagez un moment convivial et collectionnez les bons points ! .

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 82 89 bibliotheque@dax.fr

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English : A vos stylos, c’est l’heure de la dictée !

L’événement A vos stylos, c’est l’heure de la dictée ! Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax