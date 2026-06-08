A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée Rue du Sel Gemme Dax jeudi 25 juin 2026.

Dax

A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée

Rue du Sel Gemme Parc du Sarrat Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:00:00

fin : 2026-06-25 12:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Relevez tous les défis de l’orthographe et partagez un moment convivial dans cet écrin de verdure.

Rendez-vous sur place rue du Sel Gemme.

Inscription au 05 58 74 72 89 ou sur bibliotheque@dax.fr .

Rue du Sel Gemme Parc du Sarrat Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr

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English : A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée

L’événement A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée Dax a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Grand Dax