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 A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée  Rue du Sel Gemme Dax

 A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée  Rue du Sel Gemme Dax

 A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée  Rue du Sel Gemme Dax jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Rue du Sel Gemme

Adresse : Parc du Sarrat

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

 A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée 

Rue du Sel Gemme Parc du Sarrat Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 10:00:00
fin : 2026-06-25 12:00:00

Date(s) :
2026-06-25

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Rendez-vous sur place rue du Sel Gemme.
Inscription au 05 58 74 72 89 ou sur bibliotheque@dax.fr   .

Rue du Sel Gemme Parc du Sarrat Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89  bibliotheque@dax.fr

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English :  A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée 

L’événement  A vos stylos ! C’est l’heure de la dictée  Dax a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Grand Dax

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