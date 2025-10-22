A votre image ! (de 6 à 8 ans) Musée Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-12-29 16:00:00

2025-10-22 2025-12-29

Créez votre portrait singulier en jouant de votre expression, de votre regard et de votre posture en les combinant avec des effets colorés surprenants. Votre portrait réalisé en studio sera imprimé, retravaillé plastiquement par des découpages, des superpositions ou agencements visuels sur une table lumineuse… selon vos envies, et à votre image ! .

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 41 98 servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr

