À VOUS DE DANSER Florac Trois Rivières samedi 14 mars 2026.

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Adulte

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Masterclass de danse avec Agnès Pelletier, chorégraphe de la Compagnie Volubilis

À travers la découverte de l’espéranto gestuel, vous découvrirez comment traduire avec le corps, le langage verbal.

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

Dance Masterclass with Agnès Pelletier, choreographer of Compagnie Volubilis

Through the discovery of gestural Esperanto, you’ll learn how to translate verbal language with your body.

German :

Tanz-Masterclass mit Agnès Pelletier, Choreografin der Compagnie Volubilis

Durch die Entdeckung des gestischen Esperanto werden Sie herausfinden, wie man mit dem Körper die verbale Sprache übersetzt.

Italiano :

Masterclass di danza con Agnès Pelletier, coreografa della Compagnie Volubilis

Attraverso la scoperta dell’esperanto gestuale, imparerete a tradurre il linguaggio verbale con il corpo.

Espanol :

Masterclass de danza con Agnès Pelletier, coreógrafa de la Compagnie Volubilis

A través del descubrimiento del esperanto gestual, aprenderá a traducir el lenguaje verbal con el cuerpo.

