À VOUS DE DANSER Florac Trois Rivières
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Masterclass de danse avec Agnès Pelletier, chorégraphe de la Compagnie Volubilis
À travers la découverte de l’espéranto gestuel, vous découvrirez comment traduire avec le corps, le langage verbal.
33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60
English :
Dance Masterclass with Agnès Pelletier, choreographer of Compagnie Volubilis
Through the discovery of gestural Esperanto, you’ll learn how to translate verbal language with your body.
German :
Tanz-Masterclass mit Agnès Pelletier, Choreografin der Compagnie Volubilis
Durch die Entdeckung des gestischen Esperanto werden Sie herausfinden, wie man mit dem Körper die verbale Sprache übersetzt.
Italiano :
Masterclass di danza con Agnès Pelletier, coreografa della Compagnie Volubilis
Attraverso la scoperta dell’esperanto gestuale, imparerete a tradurre il linguaggio verbale con il corpo.
Espanol :
Masterclass de danza con Agnès Pelletier, coreógrafa de la Compagnie Volubilis
A través del descubrimiento del esperanto gestual, aprenderá a traducir el lenguaje verbal con el cuerpo.
