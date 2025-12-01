A vous de Joué ! Joué-lès-Tours

A vous de Joué !

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Atelier jeux de société proposé par l’équipe de la Médiathèque. L’occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique.

À partir de 4 ans.

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

Board games workshop organized by the Médiathèque team. An opportunity to share a playful moment with family and friends.

Ages 4 and up.

German :

Das Team der Mediathek bietet einen Workshop zu Gesellschaftsspielen an. Die Gelegenheit, mit der Familie oder mit Freunden einen spielerischen Moment zu teilen.

Ab 4 Jahren.

Italiano :

Laboratorio di giochi da tavolo organizzato dal team della Médiathèque. Un’occasione per condividere un momento divertente con la famiglia e gli amici.

Per bambini dai 4 anni in su.

Espanol :

Taller de juegos de mesa organizado por el equipo de Médiathèque. Una oportunidad para compartir un momento divertido con la familia y los amigos.

Para niños a partir de 4 años.

