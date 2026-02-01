À vous de Joué ! Joué-lès-Tours

À vous de Joué !

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Atelier jeux de société proposé par l’équipe de la Médiathèque. L’occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique.

À partir de 4 ans.

English :

Board games workshop organized by the Médiathèque team. An opportunity to share a playful moment with family and friends.

Ages 4 and up.

