À vous de Joué ! Joué-lès-Tours

À vous de Joué !
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Jeudi 2026-02-19 15:00:00
2026-02-19 17:00:00
2026-02-19
Atelier jeux de société proposé par l'équipe de la Médiathèque. L'occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique.

À partir de 4 ans.
À partir de 4 ans.
Atelier jeux de société proposé par l’équipe de la Médiathèque. L’occasion de partager, en famille ou entre amis, un moment ludique.
À partir de 4 ans. .
+33 2 47 73 32 00
English :
Board games workshop organized by the Médiathèque team. An opportunity to share a playful moment with family and friends.

Ages 4 and up.
Ages 4 and up.
