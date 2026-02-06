À vous de jouer à la Médiathèque Onet-le-Château
À vous de jouer à la Médiathèque Onet-le-Château mercredi 18 mars 2026.
À vous de jouer à la Médiathèque
Boulevard des Capucines Onet-le-Château Aveyron
Gratuit
Début : Mercredi 2026-03-18
La ludothèque d’Onet-le-Château vient poser ses males de jeux à la Médiathèque. Jeux d’ambiance, jeux de mémoire, jeux de plateau, jeux de dés ou bien de connaissances…
Ces mercredis jeux vous proposent de découvrir ou redécouvrir des jeux sélectionnés par la ludothécaire autour d’une thématique définie. Ce mercredi sera consacré aux animaux (classiques, coopératifs, éducatifs, mémoire, observation, motricité,…).
Gratuit sans inscription présence et accompagnement de la ludothécaire Tout public .
Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 22 90
English :
Onet-le-Château’s toy library brings its games to the Médiathèque. Mood games, memory games, board games, dice games or knowledge games?
L’événement À vous de jouer à la Médiathèque Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)