À VOUS DE JOUER ! route de saint-Martory Aurignac

À VOUS DE JOUER !

route de saint-Martory LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

3ème édition pour cette Scène ouverte , et ouverte à tous !

Une scène ouverte ?!! Trop bien !!

Ouvert à toutes et tous !

Et aussi à celles et ceux qui souhaitent venir uniquement en tant que spectateurs et spectatrices, on a besoin de mains pour applaudir aussi !

Amateur, amatrices ou professionnel.les, la scène est mise à votre disposition pour dire ou lire un conte, un poème, chanter, jouer un morceau de musique, faire une chorégraphie, passer un message…

Bref, ce qui vous fait envie, dans le plaisir du partage avec bienveillance, pour se rencontrer autrement !

Les règles sont simples Pas plus de 15 minutes par intervention.

Et évidement, du respect et de l’écoute.

Ouverture du site 19h

Début de la scène Ouverte 20h

Repas partagé

Buvette sur place .

route de saint-Martory LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby

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English :

3rd edition of this Open Stage , open to all!

L’événement À VOUS DE JOUER ! Aurignac a été mis à jour le 2026-03-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE