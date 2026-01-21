A VOUS DE JOUER ! Bibliothèque de Maurepas Rennes Mercredi 25 février, 16h00 Ille-et-Vilaine

Découverte de jeux de société

Début : 2026-02-25T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-25T17:30:00.000+01:00

Bibliothèque de Maurepas 32 rue de la Marbaudais 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



