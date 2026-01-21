A VOUS DE JOUER ! Bibliothèque de Maurepas Rennes
A VOUS DE JOUER ! Bibliothèque de Maurepas Rennes mercredi 25 février 2026.
A VOUS DE JOUER ! Bibliothèque de Maurepas Rennes Mercredi 25 février, 16h00 Ille-et-Vilaine
Découverte de jeux de société
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-25T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-25T17:30:00.000+01:00
1
Bibliothèque de Maurepas 32 rue de la Marbaudais 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine