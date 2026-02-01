A vous de jouer

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Plongez dans l’univers des jeux de société du Moyen Âge lors d’un atelier ludique pour les 8-12 ans.

Avec l’atelier À vous de jouer… , les enfants de 8 à 12 ans découvrent les grands classiques des jeux de société pratiqués à la fin du Moyen Âge. Jeu de Marelle, le renard et les oies… autant de jeux stratégiques et conviviaux à explorer en s’amusant. Cet atelier invite les jeunes participants à remonter le temps pour comprendre comment on jouait autrefois, tout en développant réflexion, logique et esprit d’équipe. Une animation originale pour apprendre l’histoire par le jeu. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60 direction.archives@departement18.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the world of medieval board games during a fun workshop for 8-12 year-olds.

L’événement A vous de jouer Bourges a été mis à jour le 2026-02-20 par OT BOURGES