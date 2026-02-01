A vous de jouer Bourges
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
2026-02-26
Plongez dans l’univers des jeux de société du Moyen Âge lors d’un atelier ludique pour les 8-12 ans.
Avec l’atelier À vous de jouer… , les enfants de 8 à 12 ans découvrent les grands classiques des jeux de société pratiqués à la fin du Moyen Âge. Jeu de Marelle, le renard et les oies… autant de jeux stratégiques et conviviaux à explorer en s’amusant. Cet atelier invite les jeunes participants à remonter le temps pour comprendre comment on jouait autrefois, tout en développant réflexion, logique et esprit d’équipe. Une animation originale pour apprendre l’histoire par le jeu. .
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Immerse yourself in the world of medieval board games during a fun workshop for 8-12 year-olds.
