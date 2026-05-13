À vous de jouer ! Défis autonomes pour découvrir l’art autrement., Musée de Pont-Aven, Pont-Aven

À vous de jouer ! Défis autonomes pour découvrir l’art autrement. Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Pont-Aven Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Les médiatrices culturelles vous ont préparé des défis à réaliser à plusieurs et en autonomie durant toute la soirée. Défiez-vous en familles ou entre amis ! Une façon impromptue de découvrir certaines œuvres du parcours permanent et de s’amuser entre petits et grands !

Rendez-vous au niveau 3.

Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.

Les médiatrices culturelles vous ont préparé des défis à réaliser à plusieurs et en autonomie durant toute la soirée. Défiez-vous en familles ou entre amis ! Une façon impromptue de découvrir œuvres …

©Musée de Pont-Aven