À vous de jouer ! Défis autonomes pour découvrir l’art autrement., Musée de Pont-Aven, Pont-Aven
À vous de jouer ! Défis autonomes pour découvrir l’art autrement., Musée de Pont-Aven, Pont-Aven samedi 23 mai 2026.
À vous de jouer ! Défis autonomes pour découvrir l’art autrement. Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Pont-Aven Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Les médiatrices culturelles vous ont préparé des défis à réaliser à plusieurs et en autonomie durant toute la soirée. Défiez-vous en familles ou entre amis ! Une façon impromptue de découvrir certaines œuvres du parcours permanent et de s’amuser entre petits et grands !
Rendez-vous au niveau 3.
Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.
Les médiatrices culturelles vous ont préparé des défis à réaliser à plusieurs et en autonomie durant toute la soirée. Défiez-vous en familles ou entre amis ! Une façon impromptue de découvrir œuvres …
©Musée de Pont-Aven
À voir aussi à Pont-Aven (Finistère)
- Visite guidée de l’exposition temporaire Jean Painlevé, les pieds dans l’eau Place Julia Pont-Aven 15 mai 2026
- Visite guidée de la collection permanente Place Julia Pont-Aven 15 mai 2026
- Visite guidée de l’exposition temporaire Jean Painlevé, les pieds dans l’eau Place Julia Pont-Aven 22 mai 2026
- Visite guidée de la collection permanente Place Julia Pont-Aven 22 mai 2026
- La Nuit Européenne des Musées Place Julia Pont-Aven 23 mai 2026