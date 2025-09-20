A vous de Jouer ! édition Journées du Patrimoine médiathèque Bois Blancs Lille

A vous de Jouer ! édition Journées du Patrimoine Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 médiathèque Bois Blancs Nord

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La médiathèque s’appelle Arthur Rimbaud, elle est ouverte en 1972, en même temps que la piscine et un centre Jeunesse, devenu la salle de spectacle du Grand Bleu.

La médiathèque installe une malle de jeux autour de la ville : des albums Jeunesse à dévorer, des constructions à faire grandir, des livres pop-up à découvrir pour vivre l’architecture en s’amusant.

