À vous de jouer – jeux de société : l’ailleurs, ,
À vous de jouer – jeux de société : l’ailleurs, , mercredi 15 avril 2026.
À vous de jouer – jeux de société : l’ailleurs Mercredi 15 avril, 11h40
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T11:40:46+02:00 – 2026-04-15T13:40:46+02:00
Fin : 2026-04-15T11:40:46+02:00 – 2026-04-15T13:40:46+02:00
Venez jouer avec vos bibliothécaires, seul ou en familles ! Nous vous proposerons des jeux de société pour tous les âges sur le thème de l’ailleurs.
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Venez jouer avec vos bibliothécaires, seul ou en familles !
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