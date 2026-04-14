À vous de jouer – jeux de société : l’ailleurs Mercredi 15 avril, 11h40

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T11:40:46+02:00 – 2026-04-15T13:40:46+02:00

Fin : 2026-04-15T11:40:46+02:00 – 2026-04-15T13:40:46+02:00

Venez jouer avec vos bibliothécaires, seul ou en familles ! Nous vous proposerons des jeux de société pour tous les âges sur le thème de l’ailleurs.

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Venez jouer avec vos bibliothécaires, seul ou en familles !

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