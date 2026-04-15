À vous de jouer – jeux vidéo Vendredi 15 mai, 12h39

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T12:39:40+02:00 – 2026-05-15T14:39:40+02:00

Fin : 2026-05-15T12:39:40+02:00 – 2026-05-15T14:39:40+02:00

La bibliothèque Parment vous invite tous les derniers mardis de chaque mois à jouer et vous amuser en famille ou entre amis en découvrant de nombreux jeux vidéo.

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La bibliothèque Parment vous invite tous les derniers mardis de chaque mois à jouer.

© Sihem ATAMNIA