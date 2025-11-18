A vous de jouer ! médiathèque du Vieux Lille Lille

A vous de jouer ! Mercredi 31 décembre, 14h00 médiathèque du Vieux Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-31T14:00:00 – 2025-12-31T17:30:00

Fin : 2025-12-31T14:00:00 – 2025-12-31T17:30:00

Jeux de stratégie, d’ambiance ou de réflexion : l’équipe de la médiathèque du Vieux Lille met à disposition une sélection de jeux de société pour les jeunes joueurs. En autonomie, seul·e ou à plusieurs, venez relever les défis et passer un bon moment autour du jeu !

médiathèque du Vieux Lille 25-27 place Louise de Bettignies 59000 Lille Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Jeux de stratégie

BML