A vous de jouer Mothern

A vous de jouer

route du Rhin Mothern Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-24

Les dés sont lancés, les manettes activées pour cette 7ème édition…. Gaming zone, jeux de société, Minecraft, space painting, mur interactif, escape game, tournois, flippers, espace tout petits. Venez découvrir l’ambiance des jeux vidéo et des jeux de société le temps d’un week end. Petite restauration sur place. Les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’une personne majeure. .

route du Rhin Mothern 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 53 95 14 julien.bellotl@fdmjc-alsace.fr

English :

The dice are cast, the controllers activated…. Come and discover the atmosphere of video games and board games for a weekend. Snacks and snacks on site.

