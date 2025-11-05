A VOUS DE JOUER ! Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins
Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2026-01-07 17:00:00
2025-11-05 2025-12-03 2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03
Venez jouer avec nous, découvrir des jeux de société, seul, en famille ou entre amis !
Un nouveau rendez-vous un mercredi par mois à la médiathèque de Saint-Brevin pour passer un après-midi à jouer.
Entrée libre et gratuite. .
Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr
