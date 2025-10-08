À Vous de Jouer ! Chéray Saint-Georges-d’Oléron

À Vous de Jouer !

Tarif : – –

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Matinée jeux de société . Sur réservation.

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : À Vous de Jouer!

Board games morning. Reservations required.

German : Sie sind dran!

Vormittag Gesellschaftsspiele . Mit Voranmeldung.

Italiano :

Mattinata dedicata ai giochi da tavolo. È necessaria la prenotazione.

Espanol : Depende de ti.

Mañana de juegos de mesa. Es necesario reservar.

L’événement À Vous de Jouer ! Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes