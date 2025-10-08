À Vous de Jouer ! Chéray Saint-Georges-d’Oléron
À Vous de Jouer ! Chéray Saint-Georges-d’Oléron mercredi 24 décembre 2025.
À Vous de Jouer !
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime
Matinée jeux de société . Sur réservation.
Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr
English : À Vous de Jouer!
Board games morning. Reservations required.
German : Sie sind dran!
Vormittag Gesellschaftsspiele . Mit Voranmeldung.
Italiano :
Mattinata dedicata ai giochi da tavolo. È necessaria la prenotazione.
Espanol : Depende de ti.
Mañana de juegos de mesa. Es necesario reservar.
L’événement À Vous de Jouer ! Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes