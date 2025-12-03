A vous de jouer

2 Rue des Écoles Saint-Père-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03 12:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Venez à la bibliothèque jouer en famille ou entre amis à de multiple jeux. .

2 Rue des Écoles Saint-Père-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84

English :

L’événement A vous de jouer Saint-Père-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-27 par OT SULLY-SUR-LOIRE