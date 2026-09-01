A VOUS DE JOUER ! Soirée jeux de société Saint-Savin
vendredi 25 septembre 2026 · Saint-Savin
Informations pratiques
Saint-Savin
A VOUS DE JOUER ! Soirée jeux de société
Salle du Tribunal Saint-Savin Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:30:00
fin : 2027-01-17 18:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-11-15 2027-01-17 2027-03-12 2027-05-21
Seul, en famille ou entre amis venez nous rejoindre pour une soirée ou une après-midi conviviale, pour découvrir ou redécouvrir les jeux de société, jeux d’ambiance par équipe ou jeux de stratégie.
Temps jeux de société pour tous les âges ! .
Salle du Tribunal Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 14 37 56 contact@culturesport-asso.fr
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English : A VOUS DE JOUER ! Soirée jeux de société
L’événement A VOUS DE JOUER ! Soirée jeux de société Saint-Savin a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Latitude Nord Gironde
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