A vous de jouer Sully-sur-Loire
A vous de jouer Sully-sur-Loire mercredi 17 décembre 2025.
A vous de jouer
10 Rue du Bout du Monde Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-17 10:30:00
fin : 2025-12-17 12:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Venez à la bibliothèque jouer en famille ou entre amis à de multiple jeux. .
10 Rue du Bout du Monde Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84
English :
L’événement A vous de jouer Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-29 par OT SULLY-SUR-LOIRE