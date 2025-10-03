À vous de jouez Bibliothèque De Quincampoix Isneauville

À vous de jouez Bibliothèque De Quincampoix Isneauville vendredi 3 octobre 2025.

À vous de jouez Vendredi 3 octobre, 17h00 Bibliothèque De Quincampoix Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T17:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Venez passer un agréable moment venez seul ou en famille, entre amis partager un moment agréable à la bibliothèque dans l’univers des jeux

Nous terminerons par un moment convivial autour d’un apéro partagé !

Bibliothèque De Quincampoix Place de la mairie 76230 Quincampoix Isneauville 76230 Seine-Maritime Normandie 0667480902

Venez passer un agréable moment venez seul ou en famille, entre amis partager un moment agréable à la bibliothèque dans l’univers des jeux