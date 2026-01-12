À vous d’jouer ! Bibliothèque Maurepas Rennes 28 janvier – 25 mars, certains mercredis entrée libre

Un moment convivial pour découvrir et jouer à des jeux de société en famille ou entre amis. Suivi d’un goûter et d’un temps d’échanges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-28T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T17:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



