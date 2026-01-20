A vous la scène concert conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

A vous la scène concert

conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 20:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Après un appel à candidature, trois groupes ont été retenus pour ce concert ! Première partie assurée par les élèves du conservatoire.

.

conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a call for entries, three bands were selected for this concert! Opening act: students from the conservatory.

L’événement A vous la scène concert Montélimar a été mis à jour le 2026-01-20 par Montélimar Tourisme Agglomération