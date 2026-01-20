A vous la scène concert conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Début : 2026-03-11 20:00:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Après un appel à candidature, trois groupes ont été retenus pour ce concert ! Première partie assurée par les élèves du conservatoire.
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
After a call for entries, three bands were selected for this concert! Opening act: students from the conservatory.
